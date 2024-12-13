الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أردوغان للبرهان: تركيا يمكنها التدخل لحل الخلافات بين السودان والإمارات

أخبار دولية
2024-12-13 | 08:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أردوغان للبرهان: تركيا يمكنها التدخل لحل الخلافات بين السودان والإمارات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أردوغان للبرهان: تركيا يمكنها التدخل لحل الخلافات بين السودان والإمارات

أعلنت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة أن أنقرة مستعدة للتوسط في حل النزاعات بين السودان والإمارات.

واتهم الجيش السوداني الإمارات مرارا بتقديم الدعم والأسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الجارية في السودان. وتنفي الإمارات تلك الاتهامات.

ووصف مراقبون للعقوبات من الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات قدمت مساعدات عسكرية لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان ناقش مع البرهان في المكالمة الهاتفية العلاقات التركية السودانية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.

واقترح أردوغان أن تتدخل أنقرة لحل النزاعات بين السودان والإمارات كما توسطت في نزاع بين الصومال وإثيوبيا، وفقا لما قالته الرئاسية التركية دون الخوض في التفاصيل.

ووفقا للرئاسة أكد أردوغان للبرهان أيضا على المبادئ الأساسية لتركيا وهي حماية سيادة السودان ووحدة أراضيه، ومنع تحول البلاد إلى ساحة للتدخل الأجنبي.

وذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي "أبدى الرئيس أردوغان استعداد بلاده للتوسط بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة لإحلال الأمن والسلام في السودان".

وأضاف أن البرهان رحب "بأي دور تركي يسهم في وقف الحرب التي تسببت فيها مليشيا الدعم السريع المتمردة، داعيا إلى تعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات".

آخر الأخبار

أخبار دولية

للبرهان:

تركيا

يمكنها

التدخل

الخلافات

السودان

والإمارات

LBCI التالي
السلطة الفلسطينية تقر بمسؤوليتها عن استشهاد شاب في جنين
ترامب ينتقد استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لضرب أهداف في العمق الروسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:23

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بلينكن أن تركيا ستتخذ إجراءات وقائية في سوريا ضد المنظمات الإرهابية بما في ذلك وحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
آخر الأخبار
16:23

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بلينكن بأن تركيا لن تسمح بأي تهاون في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

LBCI
خبر عاجل
2024-12-09

أردوغان: الهدف الوحيد للعمليات عبر الحدود كان حماية تركيا من الإرهاب والسوريون سيقررون مستقبل سوريا

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-03

الكرملين: بوتين وأردوغان أشارا إلى ضرورة التنسيق الوثيق بين روسيا وتركيا وإيران في تهدئة الوضع في سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من السجون إلى المربع الأمني إلى المواقع العسكرية…البحث عن اوستن تايس مستمر!

LBCI
أخبار دولية
13:20

بعد قصفها قواعد جوية وموانئ... السلاح الكيميائي هدفٌ لإسرائيل في سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:19

المجال الجوي السوري سيعاد فتحه

LBCI
أخبار دولية
09:24

الاتحاد الأوروبي يمد جسرا جويا إلى سوريا لإيصال المساعدات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
23:52

وول ستريت جورنال عن مصدرين: فريق ترامب يدرس خيارات لمنع إيران من صنع سلاح نوويّ بينها إمكان شن ضربات وقائية

LBCI
صحة وتغذية
2024-09-01

اختبار دم جديد يمكن أن يتنبأ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب قبل 30 عامًا من الاصابة بها وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
05:33

ملك البحرين يوجه رسالة إلى الجولاني ويعلن استعداد بلاده لـ"التنسيق" مع سوريا

LBCI
آخر الأخبار
05:21

الكرملين: لا نريد هدنة في أوكرانيا بل سلاما دائما بعد تحقيق الشروط والأهداف التي وضعتها روسيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مصير مئات من اللبنانيين المفقودين والمخفيين قسرا في السجون السورية....العين على لجنة البحث عن الحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من السجون إلى المربع الأمني إلى المواقع العسكرية…البحث عن اوستن تايس مستمر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

معبر الزمراني..وجهة العائدين الى القلمون الغربي عبر ممر آمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عودة الى تلكلخ وحمص بعد ١٣ عاما من التهجير والنزوح...رحلة تمر بالنهر الكبير

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:32

مقدمة النشرة المسائية 13-12-2024

LBCI
أخبار دولية
13:20

بعد قصفها قواعد جوية وموانئ... السلاح الكيميائي هدفٌ لإسرائيل في سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:19

المجال الجوي السوري سيعاد فتحه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:26

حركة النزوح والعودة من الحدود في عرسال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:23

مشهد النزوح من معبر المصنع...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:44

بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس نفت ان تكون الصور المتداولة للمطران بولس يازجي صحيحة

LBCI
أخبار لبنان
01:23

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار لبنان
06:16

أدرعي: قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت

LBCI
خبر عاجل
14:19

أدرعي: هاجمنا عددًا من عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

LBCI
اقتصاد
02:13

إليكم أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
11:24

معلومات للـLBCI: سيتم اعادة فتح المجال الجوي السوري قبل عودة الرحلات خلال اليومين المقبلين فور انتهاء الترتيبات الفنية اللازمة بعد عودة المراقبين الجويين الى العمل

LBCI
آخر الأخبار
23:52

رويترز عن ضباط في قوات النظام السوريّ السابق: رغم أوامر وتهديدات بدأ عدد متزايد من الجنود والضباط في الانشقاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حقيقة الخمسين دولارا المزورة في الأسواق اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More