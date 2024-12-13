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بلينكن يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق وبمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية

أخبار دولية
2024-12-13 | 09:14
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بلينكن يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق وبمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية
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بلينكن يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق وبمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية

أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة من بغداد التزام واشنطن بأمن العراق وبمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
     
وقال بلينكن بعد محادثات مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إن واشنطن "ملتزمة بالعمل مع العراق على الأمن وتعمل دائما من أجل سيادة العراق، لضمان تعزيزها وصونها".
 
وأكد على اتفاق الولايات المتحدة مع الجانب العراقي على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري، والعمل على تشكيل حكومة شاملة تعكس إرادة الشعب السوري وتنوع مكوناته، مشيراً إلى الدور المحوري للعراق، وأنه يمثل شريكاً أساسياً في المنطقة، وأهمية التشاور معه في التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، مؤكداً التزام أعضاء التحالف الدولي تجاه أمن وسيادة العراق واستقراره.

وتطرق اللقاء إلى الأحداث في غزة، وأهمية مواصلة العمل لإنهاء الحرب، والتأكيد على بذل كل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.  
 
بدوره، جدد السوداني موقف العراق بدعم سوريا في هذه المرحلة المهمة، وأهمية أن تضطلع الدول الصديقة بمساعدة السوريين في إعادة بناء دولتهم، ومواجهة التحديات التي قد تؤثر على السلم الأهلي فيها، مشدداً على ضرورة تمثيل كل مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد لضمان تعزيز استقرارها، كما أكد أنّ العراق ينتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد ضرورة عدم السماح بالاعتداء على الأراضي السورية، من أي جهة كانت، وشدد على أنّ ذلك يمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة. 

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