شولتس: اللاجئون السوريون "المندمجون" "مرحب بهم" في ألمانيا

أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الجمعة أن اللاجئين السوريين "المندمجين" في ألمانيا "مرحب بهم"، في حين يطالب المحافظون واليمين المتطرف بإعادتهم إلى بلدهم بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.



وقال المستشار الديموقراطي الاشتراكي في رسالة على منصة إكس إنّ "كلّ من يعمل هنا، ومندمج بشكل جيّد، هو موضع ترحيب في ألمانيا وسيظل كذلك. هذا مؤكد"، مشيرا إلى أنّ "بعض التصريحات في الأيام الأخيرة أدّت إلى زعزعة" استقرار "مواطنينا السوريي الأصل".