الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية التركي: انقرة أقنعت موسكو وطهران بعدم التدخل عسكريا خلال هجوم الفصائل في سوريا

أخبار دولية
2024-12-13 | 14:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية التركي: انقرة أقنعت موسكو وطهران بعدم التدخل عسكريا خلال هجوم الفصائل في سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الخارجية التركي: انقرة أقنعت موسكو وطهران بعدم التدخل عسكريا خلال هجوم الفصائل في سوريا


أكد وزير الخارجية التركي الجمعة أن بلاده أقنعت روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا في سوريا خلال هجوم الفصائل المعارضة والذي أفضى الى إسقاط بشار الاسد.
     
وقال هاكان فيدان في مقابلة مباشرة عرضتها قناة "ان تي في" التركية الخاصة إن "الأمر الأكثر أهمية قضى بالتحدث الى الروس والإيرانيين والتأكد من أنهم لن يتدخلوا عسكريا في المعادلة. لقد تحدثنا الى الروس والإيرانيين وقد تفهموا". 
     
وأضاف "بهدف الإقلال قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح، جهدنا لتحقيق الهدف من دون سفك دماء عبر مواصلة مفاوضات محددة الهدف مع لاعبَين اثنين مهمين قادرين على استخدام القوة".
     
واعتبر الوزير التركي أنه لو تلقّى الأسد دعم روسيا وايران، لكان "انتصار المعارضة استغرق وقتا طويلا، وكان هذا الأمر سيكون دمويا".
     
وقال أيضا "لكنّ الروس والايرانيين رأوا أنّ هذا الأمر لم يعد له أيّ معنى. الرجل الذي استثمروا فيه لم يعد رجلا (يستحق) الاستثمار. فضلا عن ذلك، فإن الظروف في المنطقة وكذلك الظروف في العالم لم تعد هي نفسها".
     
وإثر هجوم استمر أحد عشر يوما، تمكنت الفصائل السورية المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الاحد من إسقاط الاسد الذي فر الى روسيا مع عائلته، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الخارجية

التركي:

انقرة

أقنعت

موسكو

وطهران

التدخل

عسكريا

الفصائل

سوريا

LBCI التالي
وزير خارجية تركيا: ناقشنا مع أميركا الدور المحتمل في مستقبل سوريا
تايبيه تقول إنّ بكين سحبت سفنها الحربية المنتشرة حول تايوان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-12-06

وزير الخارجية الإيراني: هجوم الفصائل السورية المعارضة "تهديد كبير" للمنطقة... وسنستمر بدعم سوريا

LBCI
أخبار دولية
2024-11-30

وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى "التعاون" مع روسيا في مواجهة هجوم الفصائل في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-13

وزير الخارجية التركي: ناقشت الوضع في سوريا وغزة مع بلينكن

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-12

وكالة نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا بدأت اتصالات مباشرة مع الإدارة السياسية لهيئة تحرير الشام والاتصالات بناءة وموسكو تعول على استمرار قاعدتيها في سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:37

البرلمان يعزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

LBCI
أخبار دولية
02:49

مسؤول أمني سوري: طائرة شحن روسية غادرت القاعدة في اللاذقية متجهة إلى ليبيا

LBCI
أخبار دولية
02:06

محكمة أميركية ترفض طلبا بوقف حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
01:57

سويسرا تعتزم حظر الرموز النازية بعد تصاعد العداء للسامية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:04

"اللبنانية" ردًا على أخبار وجود أسلحة في أحد مستودعاتها: إقفاله بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-16

الحشيمي لـ حوار المرحلة: نحن معلقون اليوم بكلام حزب الله بأن لا رئاسة قبل وقف إطلاق النار

LBCI
خبر عاجل
2024-11-24

إنذار من أدرعي الى سكان الغبيري وشويفات العمروسية

LBCI
منوعات
2024-06-16

ثنائي يتعرّض لموقف محرج أثناء ممارسة العلاقة الحميمة... إليكم تفاصيل ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

هذا هو المشهد الرئاسي الحالي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جبهة اسرائيل الأبرز: إيران وملفها النووي

LBCI
رياضة
13:40

اتحاد التزلج يكّرم ابطاله ويعد بالمنافسة الدولية في الـ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أمل وألم لدى العائلات اللبنانية التي تبحث عن ذويها في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من السجون إلى المربع الأمني إلى المواقع العسكرية…البحث عن اوستن تايس مستمر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

معبر الزمراني..وجهة العائدين الى القلمون الغربي عبر ممر آمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مطبخ مريم ومؤسسة CMA CGM في مبادرة جديدة .. مطبخ نقال لكل المحتاجين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عودة الى تلكلخ وحمص بعد ١٣ عاما من التهجير والنزوح...رحلة تمر بالنهر الكبير

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:32

مقدمة النشرة المسائية 13-12-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:16

أدرعي: قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت

LBCI
خبر عاجل
11:24

معلومات للـLBCI: سيتم اعادة فتح المجال الجوي السوري قبل عودة الرحلات خلال اليومين المقبلين فور انتهاء الترتيبات الفنية اللازمة بعد عودة المراقبين الجويين الى العمل

LBCI
أمن وقضاء
11:42

قوى الأمن: تدابير سير داخل نفق المطار بتاريخي 14 و15 كانون الاول 2024 بسبب أعمال صيانة

LBCI
خبر عاجل
11:16

الجيش اللبناني: ما بين الساعة 19.00 والساعة 20.00 بتاريخ اليوم 13 /12 /2024 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

هذا هو المشهد الرئاسي الحالي في لبنان

LBCI
أخبار دولية
17:01

صحافي أميركي مفرج عنه يكشف تفاصيل عن وكالة تجسس روسية كانت وراء احتجازه

LBCI
آخر الأخبار
09:40

سجيع عطية للـ LBCI: بري يبدي مرونة من ناحية الاسماء وجعجع يستمهل اياماً قليلة فقط وهناك تنازلات مشتركة بين كل الفرقاء

LBCI
أخبار دولية
08:36

القمح والحبوب لسوريا.... روسيا تعلق الإمدادات وكييف تعلن استعدادها للتوريد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More