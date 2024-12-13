الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ديبلوماسي قطري : وفد قطري يزور سوريا الأحد

أخبار دولية
2024-12-13 | 15:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ديبلوماسي قطري : وفد قطري يزور سوريا الأحد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ديبلوماسي قطري : وفد قطري يزور سوريا الأحد

يتوقع أن يتوجه وفد قطري الأحد الى سوريا حيث يلتقي مسؤولين في الحكومة الانتقالية التي تولت إدارة شؤون البلاد بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، وفق ما أفاد ديبلوماسي قطري وكالة "فرانس برس" اليوم.

وقال الديبلوماسي الذي لم يشأ كشف هويته إن "زيارة أول وفد قطري لسوريا يتوقع أن تحصل الاحد، حيث سيتخذ (أعضاء الوفد) الخطوات الضرورية لإعادة فتح السفارة ومناقشة تعزيز إيصال المساعدة".

وأغلقت قطر سفارتها في دمشق واستدعت سفيرها في تموز 2011 بعد أن تحولت الانتفاضة ضد حكم الاسد إلى حرب أهلية.

وبخلاف دول عربية أخرى، لم تعاود قطر علاقاتها الديبلوماسية مع سوريا تحت حكم الاسد .

وأضاف الديبلوماسي أن مسؤولين في وزارة الخارجية القطرية سينضمون إلى الوفد، واصفا "التقارير عن زيارة سابقة لرئيس المخابرات القطرية إلى دمشق" بأنها "غير صحيحة". 

وهذا الأسبوع، قال مسؤول مطلع على التطورات إن قطر "أنشأت أول قناة اتصال" مع هيئة تحرير الشام التي قادت الإطاحة بالأسد في دمشق. 

وتابع المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المناقشات، أن "تركيز الاتصالات مع هيئة تحرير الشام وغيرها ينصب على الحاجة (...) للحفاظ على الهدوء وعلى المؤسسات العامة السورية خلال الفترة الانتقالية". 

وأعلنت قطر الأربعاء أنها "ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان إن "هذه الخطوة تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
 

أخبار دولية

سوريا

الأحد

LBCI التالي
وزير خارجية تركيا: ناقشنا مع أميركا الدور المحتمل في مستقبل سوريا
تايبيه تقول إنّ بكين سحبت سفنها الحربية المنتشرة حول تايوان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:16

مسؤول قطري لرويترز: وفد قطري سيلتقي مع الحكومة الانتقالية السورية في دمشق الأحد لبحث إعادة فتح السفارة القطرية وإيصال المساعدات والتقارير عن زيارة سابقة لمسؤول أمني قطري غير صحيحة

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-10

المتحدث باسم الخارجية القطرية ردا على سؤال حول التواصل مع هيئة تحرير الشام: أبوابنا مفتوحة أمام كل الأطراف المعنية في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-10

المتحدث باسم الخارجية القطرية: رسالتنا لجميع السوريين هي أن سيادة سوريا ووحدة أراضيها تمثل الأولوية الآن

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-10

المتحدث باسم الخارجية القطرية: كل الأبواب وقنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف كافة في سوريا للحوار حول مستقبل سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:37

البرلمان يعزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

LBCI
أخبار دولية
02:49

مسؤول أمني سوري: طائرة شحن روسية غادرت القاعدة في اللاذقية متجهة إلى ليبيا

LBCI
أخبار دولية
02:06

محكمة أميركية ترفض طلبا بوقف حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
01:57

سويسرا تعتزم حظر الرموز النازية بعد تصاعد العداء للسامية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:04

"اللبنانية" ردًا على أخبار وجود أسلحة في أحد مستودعاتها: إقفاله بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-16

الحشيمي لـ حوار المرحلة: نحن معلقون اليوم بكلام حزب الله بأن لا رئاسة قبل وقف إطلاق النار

LBCI
خبر عاجل
2024-11-24

إنذار من أدرعي الى سكان الغبيري وشويفات العمروسية

LBCI
منوعات
2024-06-16

ثنائي يتعرّض لموقف محرج أثناء ممارسة العلاقة الحميمة... إليكم تفاصيل ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

هذا هو المشهد الرئاسي الحالي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جبهة اسرائيل الأبرز: إيران وملفها النووي

LBCI
رياضة
13:40

اتحاد التزلج يكّرم ابطاله ويعد بالمنافسة الدولية في الـ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أمل وألم لدى العائلات اللبنانية التي تبحث عن ذويها في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من السجون إلى المربع الأمني إلى المواقع العسكرية…البحث عن اوستن تايس مستمر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

معبر الزمراني..وجهة العائدين الى القلمون الغربي عبر ممر آمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مطبخ مريم ومؤسسة CMA CGM في مبادرة جديدة .. مطبخ نقال لكل المحتاجين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عودة الى تلكلخ وحمص بعد ١٣ عاما من التهجير والنزوح...رحلة تمر بالنهر الكبير

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:32

مقدمة النشرة المسائية 13-12-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:16

أدرعي: قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت

LBCI
خبر عاجل
11:24

معلومات للـLBCI: سيتم اعادة فتح المجال الجوي السوري قبل عودة الرحلات خلال اليومين المقبلين فور انتهاء الترتيبات الفنية اللازمة بعد عودة المراقبين الجويين الى العمل

LBCI
أمن وقضاء
11:42

قوى الأمن: تدابير سير داخل نفق المطار بتاريخي 14 و15 كانون الاول 2024 بسبب أعمال صيانة

LBCI
خبر عاجل
11:16

الجيش اللبناني: ما بين الساعة 19.00 والساعة 20.00 بتاريخ اليوم 13 /12 /2024 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

هذا هو المشهد الرئاسي الحالي في لبنان

LBCI
أخبار دولية
17:01

صحافي أميركي مفرج عنه يكشف تفاصيل عن وكالة تجسس روسية كانت وراء احتجازه

LBCI
آخر الأخبار
09:40

سجيع عطية للـ LBCI: بري يبدي مرونة من ناحية الاسماء وجعجع يستمهل اياماً قليلة فقط وهناك تنازلات مشتركة بين كل الفرقاء

LBCI
أخبار دولية
08:36

القمح والحبوب لسوريا.... روسيا تعلق الإمدادات وكييف تعلن استعدادها للتوريد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More