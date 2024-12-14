الرئيس الكوري الجنوبي يواجه مذكرة عزل ثانية

يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول للمرة الثانية مذكرة لعزله أمام البرلمان بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية وتكميم أفواه البرلمانيين في 3 كانون الأول.



ويُتوقع أن يتجمع آلاف المتظاهرين خارج الجمعية الوطنية في سيول في وقت التصويت البرلماني المقرر الساعة 16,00 (07,00 ت غ)، للمطالبة برحيل الرئيس الذي لا يحظى بشعبية والمستهدف بتحقيق بتهمة "التمرد" والممنوع من مغادرة البلاد.



ووعد المنظمون بتوزيع وجبات على المتظاهرين لتعزيز معنوياتهم على الرغم من درجات الحرارة المتدنية. وأعلنت مغنية الكيبوب يوري، من مجموعة غيرلز جينيريشن والتي أصبحت أغنيتها "إنتو ذا نيو وورلد" نشيدا احتجاجيا، أنها دفعت مقدما مقابل الطعام للمشاركين في التجمع.



وفشلت مذكرة عزل أولى قدمتها المعارضة في 7 كانون الأول، بسبب مغادرة معظم نواب حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون المجلس قبل التصويت، لمنع اكتمال النصاب القانوني.