تسعة قتلى بينهم سبعة أطفال بانفجار أسطوانة غاز بفنزويلا

قُتل تسعة أشخاص بينهم سبعة أطفال بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل في كراكاس، حسبما أعلنت السلطات الفنزويلية الجمعة.



وقالت وزارة الداخلية: "بعد الظهر اندلع حريق بمنزل حيث فقد تسعة أشخاص حياتهم"، دون إعطاء تفاصيل عن القتلى.



في وقت سابق قالت عمدة كراكاس، كارمن ميلينديز: "للأسف لقي ثمانية أشخاص من الأسرة نفسها حتفهم"، مضيفة أن أكبر الضحايا كان يبلغ 20 عاما وأصغرهم عمرها 15 يوما.



وفقا لرجال الإطفاء، وقع الانفجار في الطبقة الأرضية من منزل في حي كوتشي الشعبي.



وقال مسؤول في البلدية إن الضحايا الذين كانوا في الجزء العلوي من المنزل ماتوا اختناقا.