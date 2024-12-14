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بلينكن وفيدان اتفقا على ضرورة تواصل الجهود للتصدي لأي ظهور لداعش في سوريا

أخبار دولية
2024-12-14 | 01:13
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بلينكن وفيدان اتفقا على ضرورة تواصل الجهود للتصدي لأي ظهور لداعش في سوريا
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بلينكن وفيدان اتفقا على ضرورة تواصل الجهود للتصدي لأي ظهور لداعش في سوريا

اتفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره التركي هاكان فيدان على ضرورة تواصل الجهود للتصدي لأي ظهور لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا من جديد عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. 

وقال بلينكن إنه بحث ضرورة موافقة حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في خلال محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية فيدان. وذكر مسؤول أميركي أن موقف حماس أصبح أكثر مرونة في محادثات وقف إطلاق النار.
 
وأضاف بلينكن إلى جانب فيدان بعد اجتماعهما في أنقرة: "عمل بلدانا بجد وقدما الكثير على مدى سنوات عديدة لضمان القضاء على "داعش"، وضمان عدم ظهور هذا التهديد مجددا، ويتعين أن نواصل هذه الجهود" مستخدما الاسم المختصر للتنظيم 
المتشدد.
 
وركزت المحادثات أيضا على جانب حاسم من إرساء الاستقرار في سوريا، وهي الاشتباكات في شمال البلاد بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها أكراد، وبين المعارضة المدعومة من تركيا.
 
وقال المسؤول الأميركي إن أردوغان وفيدان اتفقا مع بلينكن على عدم تشتيت قوات سوريا الديمقراطية عن دورها المتمثل في تأمين معسكرات يُحتجز فيها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك عدم صرف انتباهها عن قتال من تبقى من تلك الجماعة. 

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