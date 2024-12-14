هجوم بطائرات مسيرة على منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في روسيا

أعلن حاكم منطقة أوريول بوسط روسيا أندريه كليتشكوف في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في المنطقة مما أدى إلى اندلاع حريق وتهشم نوافذ عدد من المنازل.



وقال كليتشكوف في رسالة على تطبيق تيلغرام إن "هجوما كبيرا" على موقع للبنية التحتية تسبب في اشتعال الوقود. وتابع أن شظايا من طائرات مسيرة جرى إسقاطها أدت إلى تحطم نوافذ منازل.



وأظهر مقطع مصور نشرته مدونات عسكرية أوكرانية حريقا مشتعلا فيما وصف بأنه منشأة لتخزين الوقود. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير من أي من الجانبين.



ووردت أنباء عن هجمات بطائرات مسيرة في مناطق روسية أخرى.



وقال حاكم منطقة كراسنودار فلاديمير كوندراتييف إن الدفاعات الجوية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية في عدة مناطق إلى الجنوب والشرق من أوكرانيا.



وقال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز إن الدفاعات الجوية دمرت سبع طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.



وفي منطقة بيلغورود الروسية، التي كثيرا ما تستهدفها القوات الأوكرانية على الحدود الشمالية الشرقية، قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن القوات الأوكرانية هاجمت قريتين، مما أدى إلى إصابة أحد السكان وإشعال حريق في منزل تم إخماده سريعا.