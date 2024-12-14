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النيجر ومالي وبوركينا فاسو تؤكد أن قرارها الانسحاب من إكواس "لا رجعة فيه"
أخبار دولية
2024-12-14 | 01:31
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النيجر ومالي وبوركينا فاسو تؤكد أن قرارها الانسحاب من إكواس "لا رجعة فيه"
حذرت الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر من أن قرارها مغادرة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) "لا رجعة فيه"، وذلك قبل يومين من انعقاد قمة لإكواس التي تأمل في دفع البلدان الثلاثة إلى تغيير رأيها.
وقالت الدول الثلاث بعد اجتماع وزاري في نيامي الجمعة: "مع التذكير بقرار دول الكونفدرالية الانسحاب من إكواس والذي لا رجعة فيه، يتعهد الوزراء (...) مواصلة المناقشات الرامية إلى الاتفاق على طرائق الانسحاب، من أجل مصلحة شعوب الكونفدرالية".
ووفقا لإكواس، يُصبح انسحاب الدول الثلاث ساري المفعول بعد عام واحد على إعلانه، أي في كانون الثاني 2025.
وتعقد إكواس قمة في أبوجا الأحد لمناقشة هذه القضية الشائكة، لكن لم تُعلن حتى الآن عن مشاركة أي وفد من تحالف دول الساحل فيها.
وقد تكون لمغادرة البلدان الثلاثة تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة على منطقة غرب إفريقيا، خصوصا ما يتعلق بمسألة حرية تنقل الأشخاص والبضائع في المنطقة، وهو موضوع الاجتماع الذي عقد في نيامي الجمعة.
ويمثل تحالف دول الساحل منطقة شاسعة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 72 مليون نسمة.
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