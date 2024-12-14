صربيا تحذر من فرض واشنطن عقوبات على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

حذّر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من أن الولايات المتحدة تخطط في الأيام المقبلة لفرض عقوبات على المورّد الوحيد للغاز في البلاد بسبب ملكيته الروسية.



وتعد شركة "بتروليوم إندستري أوف صربيا" (إن آي إس) المملوكة بشكل أساسي لشركة "غازبروم نفت" الروسية وشركتها الأم غازبروم، المورد الوحيد للغاز إلى صربيا والمالك الرئيسي لشبكة الأنابيب التي توزع الغاز على المنازل والمرافق في صربيا.



وقال فوتشيتش في لقاء تلفزيوني: "البريطانيون سينضمون أيضا إلى العقوبات، وهذا يعني بالتالي أن الجميع يشاركون. ربما يكون هذا أحد الأخبار الأكثر قساوة".



وأضاف فوتشيتش: "أعتقد أن هذا جزء من الضغوط الجيوسياسية الأوسع على روسيا".



وتابع فوتشيتش: "علينا انتظار الفصل النهائي. المناقشات مع روسيا أمامنا. سنرى إذا كان ممكنا تقليص الملكية إلى أقل من 50% حتى نتمكن من شراء جزء منها"، موضحا أن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 كانون الثاني.