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كوريلا بحث في اسرائيل الوضع في سوريا وعددا من مواضيع الشرق الأوسط

أخبار دولية
2024-12-14 | 01:52
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كوريلا بحث في اسرائيل الوضع في سوريا وعددا من مواضيع الشرق الأوسط
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كوريلا بحث في اسرائيل الوضع في سوريا وعددا من مواضيع الشرق الأوسط

زار قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا إسرائيل من الأربعاء إلى الجمعة، حيث التقى بمسؤولين من الجيش الإسرائيلي وناقش الوضع في سوريا وعددا من المواضيع الأخرى المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.
 
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الجنرال كوريلا التقى بالجنرال هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.
 
وحثت واشنطن إسرائيل على التشاور الوثيق مع الولايات المتحدة بشأن مستجدات الأوضاع في سوريا، بعد أن أنهت المعارضة السورية المسلحة بقيادة أبو محمد الجولاني قبل أيام حكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما عقب فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من البلاد.
 
وقال بيان القيادة المركزية الأميركية: "ناقش القادة مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الوضع المستمر في سوريا، والاستعداد ضد التهديدات الاستراتيجية والإقليمية الأخرى".
 
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن كوريلا زار أيضا الأردن وسوريا والعراق ولبنان في الأيام القليلة الماضية.

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