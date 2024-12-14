سويسرا تعتزم حظر الرموز النازية بعد تصاعد العداء للسامية

أعلنت الحكومة الفدرالية أن سويسرا تدرس حظر شعار الصليب المعقوف وتحية هتلر وغيرها من العلامات النازية بسبب ارتفاع حوادث معاداة السامية.



وقال المجلس الفدرالي في بيان إن "حظر الرموز المرتبطة بالرايخ الثالث اكتسب أهمية خاصة بسبب الزيادة الحادة في الحوادث المعادية للسامية".



واقترح المجلس حظرا فوريا على "استخدام الرموز النازية في الأماكن العامة" وفرض غرامة تبلغ نحو 200 فرنك سويسري (224 دولارا) على أي شخص يخالف القانون.



وسيتم تعديل قانون العقوبات السويسري لمعاقبة أي شخص يستخدم "رمزا عنصريا أو متطرفا أو نازيا أو رمزا يدعو إلى العنف من أجل نشر العقيدة التي يمثلها".



وتريد سويسرا أيضا أن تذهب أبعد من حظر الرموز النازية ليشمل الأمر علامات التعرف السرية التي يستخدمها أنصار النازيين.