محكمة أميركية ترفض طلبا بوقف حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة

رفضت محكمة استئناف أميركية أمس الجمعة طلبًا طارئًا من تطبيق تيك توك لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق بايت دانس بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 كانون الثاني أو مواجهة الحظر.



وقدمت تيك توك وبايت دانس طلبا طارئا لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأمريكية للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأمريكية، ويعني حكم أمس الجمعة أنه يجب على تيك توك الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأميركية في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.



وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون وبدون إجراء قضائي "سيؤدي إلى إيقاف تطبيق تيك توك -أحد أشهر منصات التعبير في البلاد- لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهريا".



وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة "منعت فيها المحكمة قانونا أصدره الكونجرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا".



وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأمريكية "التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير".