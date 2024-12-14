مسؤول أمني سوري: طائرة شحن روسية غادرت القاعدة في اللاذقية متجهة إلى ليبيا

أعلن مسؤول أمني سوري متمركز خارج القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية إن طائرة شحن روسية غادرت القاعدة متجهة إلى ليبيا اليوم السبت.



وقال المسؤول المتمركز عند بوابة القاعدة لرويترز، إنه من المتوقع إقلاع المزيد من الطائرات الروسية من قاعدة حميميم الجوية في الأيام المقبلة.

