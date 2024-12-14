ادرعي: هاجمنا منصات صاروخية جاهزة للإطلاق وموجهة نحو اسرائيل

هاجمت طائرة لسلاح الجو منصات صاروخية معبئة وجاهزة للإطلاق وموجهة نحو الأراضي الاسرائيلية والتي شكلت انتهاكًا لتفاهمات إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
يبقى جيش الدفاع ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل اليها في لبنان ومنتشرًا في منطقة جنوب لبنان ومتحركًا ضد كل تهديد ضد دولة… pic.twitter.com/PbEsCX9cAA
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 14, 2024
هاجمت طائرة لسلاح الجو منصات صاروخية معبئة وجاهزة للإطلاق وموجهة نحو الأراضي الاسرائيلية والتي شكلت انتهاكًا لتفاهمات إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
يبقى جيش الدفاع ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل اليها في لبنان ومنتشرًا في منطقة جنوب لبنان ومتحركًا ضد كل تهديد ضد دولة… pic.twitter.com/PbEsCX9cAA