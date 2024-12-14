انتخاب ميخائيل كافيلاشفيلي الموالي للحكومة رئيسا لجورجيا

اختار الحزب الحاكم في جورجيا مواليا له من اليمين المتطرّف رئيسا للبلاد في عملية انتخابية مثيرة للجدل، بينما أعلنت الرئيسة الحالية سالومي زورابيشفيلي أنّ التصويت "غير شرعي"، رافضة التنحّي.



وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جيورجي كالانداريشفيلي أنّ الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم والتي قاطعتها المعارضة، انتخبت ميخائيل كافيلاشفيلي بـ224 صوتا كرئيس جديد للبلاد لمدة خمس سنوات.