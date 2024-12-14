إيران تؤكد موافقتها على تكثيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهام التفتيش

أكّدت إيران أنها وافقت على زيادة إجراءات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.



ونقلت "إرنا" عن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي قوله "حتى اليوم، لم ولن نشكل عائقا أمام عمليات التفتيش والإشراف للوكالة الدولية للطاقة الذرية" وذلك "في إطار اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".



وأضاف إسلامي على هامش زيارته لمعرض الإنجازات النووية وردا على الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة: "من الطبيعي أن التغيير في حجم النشاط النووي يغير أيضا مستوى المراقبة، وقمنا بزيادة القدرات ومن الطبيعي أن يزيد عدد عمليات التفتيش أيضا".



وجاءت تصريحات إسلامي بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة يفيد بأن إيران وافقت على زيادة إجراءات المراقبة.



وجاء في التقرير أن "إيران وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة" إجراءات المراقبة في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم في جنوب طهران.