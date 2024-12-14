شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة ان سبعة فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب 12 آخرون في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في القطاع.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يتحرى هذا التقرير.وكان الجيش قد ذكر في وقت سابق اليوم أنه استهدف مسلحين من حركة حماس داخل مجمع مدارس في مدينة غزة وأنه اتخذ إجراءات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.وذكر مسعفون أن من بين القتلى امرأة وطفلها. ولم يتضح بعد ما إذا كان باقي القتلى من مقاتلي حماس.