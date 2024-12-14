وزير الخارجية الصيني يبحث مع مسؤول فرنسي الموقف في أوكرانيا والشرق الأوسط

ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية وانغ يي بحث مع مستشار الشؤون الخارجية للرئيس الفرنسي الأزمة الأوكرانية وملف إيران النووي والموقف في الشرق الأوسط.



وأضافت أن الوزير أبلغ المستشار إيمانويل بون أن الحرب التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي ستؤدي فقط إلى موقف خاسر للطرفين.