مصادر لرويترز: روسيا تسحب قواتها لكنها لن تخرج من سوريا

أفاد أربعة مسؤولين سوريين لرويترز بأن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال الساحل لكنها لن تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.