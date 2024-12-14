ليفيت: أخبار كاذبة تتعلق زوراً بمسعد بولس هدفها إفشال أجندة الرئيس ترامب وفريقه الاستثنائي

أعلنت المتحدثة باسم الفريق الانتقالي ترامب – فانس كارولين ليفيت أن "أخباراً كاذبة تتعلق زوراً بالسيد مسعد بولس وتاريخ عائلته الطويل في إدارة شركات ناجحة كجزء من مهمة البعض لإفشال أجندة الرئيس ترامب وفريقه الاستثنائي. الحقيقة هي أن السيد بولس رجل أعمال يحظى باحترام كبير وقد خدم بفخر كرئيس تنفيذي لبعض شركات عائلته في غرب إفريقيا لأكثر من 27 عامًا وقد وظفت عائلته عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم" .وأضاف البيان نقاطا عدة وهي:- السيد بولس حاصل على درجات علمية في كل من إدارة الأعمال والقانون- تعد شركة SCOA Nigeria PLC، وهي عضو في مجموعة Fadoul، تكتلًا معروفًا يمثل حصريًا العديد من العلامات التجارية العالمية منذ عقود.- لقد حققت شركة SCOA وشركات المجموعة العائلية الأخرى نجاحًا في السوق النيجيرية من خلال توفير منتجات عالية الجودة وخدمات متخصصة لأكبر الشركات في البلاد.- تعد شركة SCOA أيضًا جزءًا من مجموعة Fadoul، وهي واحدة من أكبر الشركات العائلية المملوكة للقطاع الخاص في غرب ووسط إفريقيا مع تواجدها في 10 دول مختلفة منذ تأسيسها في عام 1966.- توظف مجموعة فضول أكثر من 20000 موظف مجتهد، وقد تطورت شركات عائلة بولس وFadoul إلى مجموعة عائلية تضم أكثر من مليار دولار أميركي ومئات الملايين من الأصول.