أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف لقطات جديدة تظهر تعذيب حماس لسجناء فلسطينيين داخل معتقلاتها

#عاجل #خاص جيش الدفاع يكشف لقطات جديدة تظهر تعذيب حماس لسجناء فلسطينيين داخل معتقلاتها والتي تشبه جرائم نظام الأسد في سجونه مثل سجن #صيدنايا
⭕️ينشر جيش الدفاع مقاطع فيديو من عام 2023 تم تصويرها بكاميرات المراقبة لسجن الكتيبة التابع لحماس في حي الرمال بمدينة غزة حيث عثرت عليها… pic.twitter.com/TO1n8JdoLO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 14, 2024
#عاجل #خاص جيش الدفاع يكشف لقطات جديدة تظهر تعذيب حماس لسجناء فلسطينيين داخل معتقلاتها والتي تشبه جرائم نظام الأسد في سجونه مثل سجن #صيدنايا
⭕️ينشر جيش الدفاع مقاطع فيديو من عام 2023 تم تصويرها بكاميرات المراقبة لسجن الكتيبة التابع لحماس في حي الرمال بمدينة غزة حيث عثرت عليها… pic.twitter.com/TO1n8JdoLO