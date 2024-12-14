أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف لقطات جديدة تظهر تعذيب حماس لسجناء فلسطينيين داخل معتقلاتها

#عاجل #خاص جيش الدفاع يكشف لقطات جديدة تظهر تعذيب حماس لسجناء فلسطينيين داخل معتقلاتها والتي تشبه جرائم نظام الأسد في سجونه مثل سجن #صيدنايا



⭕️ينشر جيش الدفاع مقاطع فيديو من عام 2023 تم تصويرها بكاميرات المراقبة لسجن الكتيبة التابع لحماس في حي الرمال بمدينة غزة حيث عثرت عليها… pic.twitter.com/TO1n8JdoLO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 14, 2024

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أردي فيديو في حسابه عبر منصة أكس، وأرفقه بالتالي: "جيش الدفاع يكشف لقطات جديدة تظهر تعذيب حماس لسجناء فلسطينيين داخل معتقلاتها والتي تشبه جرائم نظام الأسد في سجونه مثل سجن صيدنايا".وأضاف: "ينشر جيش الدفاع مقاطع فيديو من عام 2023 تم تصويرها بكاميرات المراقبة لسجن الكتيبة التابع لحماس في حي الرمال بمدينة غزة حيث عثرت عليها قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك). في هذه المقاطع يكتشف قيام سجاني حماس بتعذيب السجناء بصورة وحشية وقاسية واحتجازهم في ظروف قاسية تنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية."وتابع: "كما يكشف النقاب عن هوية اثنين من مخربي حماس الذين يظهرون في مقاطع الفيديو وهم يضربون أحد السجناء ويرمونه من السلالم، وهما محمد محمد شعبان الشوبكي ومحمود صابر محمود عبد العال، اللذان يتبعان لجهاز الأمن الداخلي التابع لحماس وهو الجهاز الذي يتولى احتجاز وتوقيف الغزيين."وقال: "تسعى حماس للتبرؤ من نظام الأسد وفظائع سجون النظام التي يتك الكشف عنها هذه الأيام الا أن الفيديوهات المعروضة حاليًا والتعذيب في التحقيقات من قبل حماس التي كشفنا عنها في الماضي لا تترك مجالاً للشك – حماس ليست أقل وحشية.... اشتهر سجن الكتيبة سابقًا عندما اتهمت منظمات حقوقية حركة حماس بإعدام العشرات من الغزيين من رجال ونساء بصورة قاسية وغير منصفة داخل السجن. لم يعد سجانو حماس الذين تنكشف قسوتهم وشرارتهم المطلقتان في هذه الفيديوهات قادرين على الاختباء أو التنصل من جرائمهم بحق سكان قطاع غزة. تذكر الفيديوهات القاسية بالتعذيب عديم الرحمة والحكم الاستبدادي وانتهاك حقوق الإنسان التي يتبعها نظام حماس ضد سكان القطاع."