بلينكن: واشنطن أجرت "اتصالا مباشرا" مع هيئة تحرير الشام في سوريا

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت إن الولايات المتحدة أجرت "اتصالا مباشرا" مع هيئة تحرير الشام الإسلامية التي سيطرت على الوضع في سوريا على الرغم من تصنيفها منظمة إرهابية.



وقال بلينكن للصحافيين بعد محادثات بشأن سوريا في الأردن "نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف أخرى"، دون أن يحدد كيف جرى ذلك.



واضاف: "إن دبلوماسيين عربا وغربيين وأتراكا اتفقوا السبت في محادثات في الأردن على ضرورة تشكيل حكومة "جامعة" في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وتابع: " سيتم إصدار بيان مشترك "اتفقنا فيه على أن عملية الانتقال يجب أن يقودها السوريون وأن يملكوا القرار فيها وأن تنتج حكومة جامعة وتمثل" جميع مكونات سوريا".

