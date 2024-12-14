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الشرع: الأولوية الآن هي إعادة البناء والاستقرار والحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها
أخبار دولية
2024-12-14 | 11:39
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الشرع: الأولوية الآن هي إعادة البناء والاستقرار والحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها
قال قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع "إن الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة"، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح، مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأضاف الشرع في تصريح لتلفزيون "سوريا": "الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة".
وأكد أن "الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار".
ودعا الشرع المجتمع الدولي إلى "التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد"، مشددا على "أهمية ضبط الأوضاع في المنطقة واحترام السيادة السورية".
وأكد أن "الحلول الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار، بعيدا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة".
وفي ما يخص الوضع الداخلي قال الشرع:"الثورة السورية انتصرت، ولكن لا يجب أن تقاد سوريا بعقلية الثورة، هناك حاجة لقانون ومؤسسات، هناك ضرورة نقل العقلية من الثورة للدولة، المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والاستقرار".
وأضاف:" نعمل على تلبية الاحتياجات الرئيسية للسوريين، هناك وفرة بالغذاء وكان الأسد يحرم السوريين بشكل ممنهج منه، هناك مأساة حقيقية ولدينا خطط لعلاج هذه المواضيع ريثما ننتهي من جمع البيانات".
وتابع:" هناك تدمير ممنهج للقطاع الزراعي والصناعي والبنوك، النظام لم يبن دولة بل مزرعة وحجم السرقات كبير وستطرح وثائق تثبت ذلك".
وقال:" الثورة السورية شهدت نزاعات وحالة فصائلية وتدخل دولي من عدة جهات وهي حالة استثنائية، وكان هناك استحالة للحل السياسي بكل معنى الكلمة، ولم يكن لدينا الخيار إلا العمل العسكري رغم تعقيده".
وأضاف: "الطيران الروسي كان يركز على الأهداف المدنية، وكان هناك تخوف من سيناريو غزة في شمال سوريا، حاولنا الابتعاد عن استفزاز الروس وإعطاء فرصة لهم بإعادة تقييم العلاقة معنا".
وفي ما يخص إيران قال: "استطعنا إنهاء الوجود الإيراني، ولا نكن العداوة للشعب الإيراني".
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