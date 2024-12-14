زيلينسكي: جنود كوريون شماليون يشاركون في "هجمات" بمنطقة كورسك الروسية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن قوات كورية شمالية تقاتل لحساب روسيا، شنت عمليات هجومية في قسم من منطقة كورسك الروسية التي يحتلها الجيش الأوكراني.



وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "ثمة معلومات أولية تفيد بأن الروس بدأوا استخدام جنود من كوريا الشمالية في هجمات، وبحجم كبير".



وأضاف "يقوم الروس بدمجهم في وحدات مشتركة ويستخدمونهم في العمليات في منطقة كورسك فقط في الوقت الحالي، لكن لدينا معلومات تفيد بأنه يمكن نشرهم في قطاعات أخرى من الجبهة".



ولفت إلى أن القوات الكورية الشمالية "تتكبد بالفعل خسائر ملحوظة".



كما اتهم موسكو بنقل الحرب إلى "مرحلة أخرى"، وتساءل "إذا لم يكن هذا تصعيدا، فما هو التصعيد الذي يتحدث عنه كثيرون؟"، في إشارة إلى الأصوات المترددة في دعم كييف خوفا من التصعيد مع موسكو.



وحذّرت أوك.



وفي نهاية تشرين الثاني، قدّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن نحو 10 آلاف من عناصر الجيش الكوري الشمالي يتواجدون في منطقة كورسك الروسية.



وقال أوستن حينذاك "أتوقع تماما أن أراهم منخرطين في القتال قريبا".



ولفت إلى أنه "لم ير أي معلومات مهمة" تفيد بأن الجنود الكوريين الشماليين "يشاركون بنشاط في القتال".



وفي مطلع تشرين الثاني، أكد زيلينسكي لوزير الدفاع الأميركي أن "عددا" من الجنود الكوريين الشماليين شاركوا بالفعل في الأعمال العدائية وتكبدوا خسائر في منطقة كورسك.