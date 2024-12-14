الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي: جنود كوريون شماليون يشاركون في "هجمات" بمنطقة كورسك الروسية

أخبار دولية
2024-12-14 | 11:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي: جنود كوريون شماليون يشاركون في &quot;هجمات&quot; بمنطقة كورسك الروسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
زيلينسكي: جنود كوريون شماليون يشاركون في "هجمات" بمنطقة كورسك الروسية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن قوات كورية شمالية تقاتل لحساب روسيا، شنت عمليات هجومية في قسم من منطقة كورسك الروسية التي يحتلها الجيش الأوكراني.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "ثمة معلومات أولية تفيد بأن الروس بدأوا استخدام جنود من كوريا الشمالية في هجمات، وبحجم كبير".

وأضاف "يقوم الروس بدمجهم في وحدات مشتركة ويستخدمونهم في العمليات في منطقة كورسك فقط في الوقت الحالي، لكن لدينا معلومات تفيد بأنه يمكن نشرهم في قطاعات أخرى من الجبهة".

ولفت إلى أن القوات الكورية الشمالية "تتكبد بالفعل خسائر ملحوظة".

كما اتهم موسكو بنقل الحرب إلى "مرحلة أخرى"، وتساءل "إذا لم يكن هذا تصعيدا، فما هو التصعيد الذي يتحدث عنه كثيرون؟"، في إشارة إلى الأصوات المترددة في دعم كييف خوفا من التصعيد مع موسكو.

وحذّرت أوك.

وفي نهاية تشرين الثاني، قدّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن نحو 10 آلاف من عناصر الجيش الكوري الشمالي يتواجدون في منطقة كورسك الروسية.

وقال أوستن حينذاك "أتوقع تماما أن أراهم منخرطين في القتال قريبا".

ولفت إلى أنه "لم ير أي معلومات مهمة" تفيد بأن الجنود الكوريين الشماليين "يشاركون بنشاط في القتال".

وفي مطلع تشرين الثاني، أكد زيلينسكي لوزير الدفاع الأميركي أن "عددا" من الجنود الكوريين الشماليين شاركوا بالفعل في الأعمال العدائية وتكبدوا خسائر في منطقة كورسك.

آخر الأخبار

أخبار دولية

كوريون

شماليون

يشاركون

"هجمات"

بمنطقة

كورسك

الروسية

LBCI التالي
الرئيس الكوري الجنوبي يواجه مذكرة عزل ثانية
صحافي أميركي مفرج عنه يكشف تفاصيل عن وكالة تجسس روسية كانت وراء احتجازه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:13

زيلينسكي: جنود كوريون شماليون يشاركون في "هجمات" بمنطقة كورسك الروسية

LBCI
أخبار دولية
2024-11-13

الولايات المتحدة: جنود كوريون شماليون "يشاركون في عمليات قتالية" مع الجيش الروسي

LBCI
أخبار دولية
2024-10-25

زيلينسكي: الجنود الكوريون الشماليون يقاتلون في منطقة كورسك الروسية اعتبارا من الأحد

LBCI
أخبار دولية
2024-10-30

واشنطن: إذا دخل الجنود الكوريون الشماليون أراضي أوكرانيا فسيعودون في "أكياس الجثث"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:34

إنقاذ 129 مهاجرا في المتوسط بينهم 43 طفلا

LBCI
أخبار دولية
14:11

مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة خلال مهرجان في تايلاند

LBCI
أخبار دولية
13:55

روسيا تكافح حريقا بعد تبنّي كييف هجوما على موقع نفطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

إمبراطورية الكابتاغون في سوريا تقدر بمليارات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-19

محاولة توغل اسرائيلية في بلدة الضهيرة واشتباكات عنيفة مع المقاومة في المنطقة بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف طيرحرفا والجبين

LBCI
موضة وجمال
08:45

مع اقتراب عيد الميلاد... "النجاح" أمنية ندى كوسا لهذا العام: ماذا كشفت عن مشاركتها في المسابقة؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-13

أدرعي: قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

اجواء العيد في ABC تجمع بين الترانيم ورسالة الدعم للصليب الاحمر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

اجواء العيد في ABC تجمع بين الترانيم ورسالة الدعم للصليب الاحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

إمبراطورية الكابتاغون في سوريا تقدر بمليارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مخاوف اسرائيلية من التهديد النووي الايراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كانوا يصفونهم بالإرهابيين واليوم يعملون تحت إدارتهم... الـLBCI تحاور موظفي التلفزيون السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بين النازحين السوريين الجدد والنازحين القدامى... العين على المنظمات الدولية وسياساتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هكذا تبدو الصورة من طرطوس... وما حقيقة انسحاب روسيا من بعض المواقع على الساحل السوري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الـLBCI عند الساحل السوري ... هكذا كانت الرحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

هكذا بدا المشهد من جنوب لبنان ... عودة الحياة ولو فوق الدمار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:01

مقدمة النشرة المسائية 14-12-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:04

"اللبنانية" ردًا على أخبار وجود أسلحة في أحد مستودعاتها: إقفاله بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات

LBCI
أخبار دولية
17:01

صحافي أميركي مفرج عنه يكشف تفاصيل عن وكالة تجسس روسية كانت وراء احتجازه

LBCI
آخر الأخبار
10:50

أحمد الشرع: وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية

LBCI
خبر عاجل
09:53

مصادر سورية لرويترز: روسيا تسحب قواتها من الخطوط الأمامية في الشمال ومن مواقع في جبال الساحل في سوريا لكنها لا تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية

LBCI
خبر عاجل
05:43

تدابير سير بسبب إقامة سباق الميلاد المجيد في جونية

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 14-12-2024

LBCI
حال الطقس
05:23

لا عواصف وأمطار في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
00:07

ليونة لدى "الثنائي الشيعي" وباسيل حيال التقاطع على اسم للرئاسة (اللواء)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More