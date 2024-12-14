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إنقاذ 129 مهاجرا في المتوسط بينهم 43 طفلا

أخبار دولية
2024-12-14 | 15:34
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إنقاذ 129 مهاجرا في المتوسط بينهم 43 طفلا
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إنقاذ 129 مهاجرا في المتوسط بينهم 43 طفلا

أعلنت منظمة "اس او اس المتوسط" أن السفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لها انقذت 129 مهاجرا بينهم 43 طفلا السبت، في البحر الإيوني بين جنوب إيطاليا واليونان، بالتعاون مع خفر السواحل الإيطاليين.
     
وقالت المنظمة التي مقرها في مرسيليا بجنوب شرق فرنسا في بيان إن "من تم إنقاذهم أبلغوا فرقنا أنهم غادروا تركيا قبل ستة أيام. والناجي الأصغر سنا هو رضيع في شهره الأول يسافر مع والدته". وبين الناجين 43 امرأة.
     
وتتجه "أوشن فايكينغ" وعلى متنها 163 ناجيا الى ميناء رافينا في شمال شرق إيطاليا والذي إجازت السلطات الإيطالية استخدامه لإنزال مهاجرين. والخميس، أسعفت السفينة 34 مهاجرا يتحدرون من غامبيا وسوريا.
     
وتظهر أرقام المنظمة الدولية للهجرة أن 2140 شخصا فقدوا أو قضوا في البحر المتوسط منذ بداية العام خلال محاولتهم الوصول الى أوروبا.

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