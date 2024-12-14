مقتل أربعة على الأقل من عناصر "فيلق الشام" في كمين في معقل للأسد في سوريا

قتل أربعة على الأقل من عناصر "فيلق الشام"، في كمين نصب لهم السبت في ريف اللاذقية.



في الأثناء، أعلن التحالف الذي تولى السلطة في دمشق وتقوده هيئة تحرير الشام الإسلامية، أن "إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات عسكرية كبرى نحو أرياف اللاذقية وطرطوس وجبلة".



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل "أربعة مقاتلين على الأقل" من "فيلق الشام" في "اشتباكات عنيفة اندلعت في ريف اللاذقية بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من الفصيل".



وأشار المرصد إلى أن "الهجوم جاء نتيجة كمين مسلح نصبه المسلحون لمقاتلي الفيلق، قرب أوتستراد اللاذقية - جبلة"، قرب دارة لوسيم الأسد، واصفا الأخير بأنه "قريب ماهر الأسد الذي كان يشرف على عمليات تصنيع وتجارة الكبتاغون".



ولفت المرصد إلى أن الاشتباكات جاءت "عقب توجه الفيلق إلى ثكنة عسكرية كانت سابقا لقوات النظام البائد في قرية الحكيم التابعة لمنطقة المزيرعة بريف اللاذقية بهدف ضبط عمليات سرقة سلاح كانت تحدث في الثكنة من قبل فلول النظام".



وأكد مصدر في "فيلق الشام" لفرانس برس أن "لصوصا مسلحين" أطلقوا النار على مقاتلي الفيلق الذين كانوا "يسيّرون دورية" أمنية، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم.



وجاء في تنويه نشرته القيادة العامة لتحالف الفصائل على منصة تلغرام أن "القوات الموجودة في اللاذقية تعمل على معالجة الوضع ومحاسبة المرتكبين بأسرع وقت وبكل حزم"، مذكّرةً بأنه "يُمنع منعا باتا حمل الأسلحة في مدينة اللاذقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف".



