آلاف يتظاهرون في إسرائيل من أجل الإفراج عن الرهائن في غزة

تظاهر الآلاف السبت في مدن عدة في إسرائيل لمواصلة الضغط على الحكومة من أجل ضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعد أكثر من عام على بدء الحرب مع حركة حماس.وقال الممثل ليور أشكينازي في كلمة أمام حشد في تل أبيب "نحن جميعا متّفقون على أننا فشلنا حتى الآن وأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق الآن".وقال إيتزيك هورن الذي ما زال ولداه إيتان ويائير محتجزين رهائن في القطاع الفلسطيني "ضعوا حدا للحرب، حان وقت التحرّك وإعادة الجميع إلى ديارهم".وتتضاعف المؤشرات بشأن إمكان استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف للنار في قطاع غزة واتفاق للإفراج عن رهائن، إذ تحدث الوسيط القطري مؤخرا عن عودة "الزخم" إلى المحادثات.