زيلينسكي: أصدرت تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، أنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.



وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "نحن مستعدون لمساعدة سوريا في منع حدوث أزمة غذاء، وخصوصا من خلال البرنامج الإنساني "الحبوب من أوكرانيا"".



وأضاف "وجهت الحكومة لإنشاء آليات لتوريد المواد الغذائية بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الذين يمكنهم المساعدة".



وأوكرانيا هي منتج ومصدر عالمي للحبوب والبذور الزيتية، وكانت تصدر القمح والذرة إلى دول في الشرق الأوسط ولكن ليس إلى سوريا.



ونقلت "رويترز" عن مصادر روسية وسورية قولها الجمعة إن سوريا اعتادت على استيراد المواد الغذائية من روسيا في عهد الأسد، لكن إمدادات القمح الروسية توقفت بسبب حالة الضبابية فيما يتعلق بالحكومة الجديدة ومشكلات بشأن تأخر الدفع.