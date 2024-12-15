ترامب يختار ريتشارد غرينيل مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة

كشف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه اختار ريتشارد ألين غرينيل، رئيس مخابراته السابق، مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة.



وأعلن ترامب هذا القرار على منصة تروث سوشيال، قائلا إن غرينيل "سيعمل في بعض أكثر المناطق سخونة في العالم بما في ذلك فنزويلا وكوريا الشمالية".