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ترامب يرشح مدير شبكته "تروث سوشل" لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات

أخبار دولية
2024-12-15 | 00:25
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ترامب يرشح مدير شبكته &quot;تروث سوشل&quot; لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات
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ترامب يرشح مدير شبكته "تروث سوشل" لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات

رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السبت ديفين نونيس الذي يدير شبكته الاجتماعية تروث سوشل، لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات في البيت الأبيض.
     
ونونيس عضو جمهوري سابق في الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا كان يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي خلال بداية الفترة الرئاسية الأولى لترامب. وهو كان قد اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي بإساءة استخدام سلطته للتجسس على مسؤول في حملة ترامب الانتخابية كانت له اتصالات روسية واسعة النطاق. 
     
وأشار ترامب في بيان، الى أن نونيس سيظل رئيسا لشبكته تروث سوشل أثناء قيادته المجلس الاستشاري.
     
وفي عام 2018 عندما كان رئيسا للجنة الاستخبارات، أصدر نونيس مذكرة مثيرة للجدل تقول إن مكتب التحقيقات الفدرالي تآمر ضد ترامب عندما كان يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.
     
وقال الرئيس المنتخب: "سيعتمد ديفين على خبرته بصفته رئيسا سابقا للجنة الاستخبارات في مجلس النواب وعلى دوره الرئيسي في فضح خدعة روسيا لتزويدي بتقييمات مستقلة بشأن مدى فعالية وملاءمة أنشطة مجتمع الاستخبارات الأميركية". 
     
وأنشئ المجلس الاستشاري للاستخبارات (بياب) في منتصف القرن العشرين لتقديم مصدر مستقل للمشورة بشأن فعالية بيانات مجتمع الاستخبارات.

أخبار دولية

ترامب

ديفين نونيس

تروث سوشل

مجلس استشاري للاستخبارات

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