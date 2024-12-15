روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.وذكرت الوزارة في منشور على قناتها على تيليغرام، أنه تم إسقاط 13 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود وطائرة واحدة فوق كل من كورسك وبيلغورود الحدوديتين.