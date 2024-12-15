بنك كوريا الجنوبية المركزي يتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق

تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد موافقة البرلمان على بدء إجراءات لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.



وأكد البنك في بيان، أنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة بالتعاون مع الحكومة للتعامل مع أي تصعيد للتقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وتجنبها.