أوكرانيا: تدمير 56 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية

أعلن الجيش الأوكراني ان الدفاعات الجوية دمرت 56 من أصل 108 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية في أحدث غارة ليلية.



وقال الجيش إنه "فقد أثر" 49 مسيرة أخرى، وهو ما يحدث عادة نتيجة للتشويش الإلكتروني.



وقالت القوات الجوية إن حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارا بجزء غير محدد من البنية التحتية بالإضافة إلى مبان سكنية ومنازل.