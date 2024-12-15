14 قتيلا على الأقل جراء إعصار في أرخبيل مايوت الفرنسي

سقط ما لا يقل عن 14 قتيلا في أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي الذي ضربه السبت إعصار قوي جدا على ما أظهرت حصيلة موقتة حصلت عليها وكالة فرانس برس من مصدر أمني.



وقال رئيس بلدية مامودزو عبد الواحد سومايلا ، كبرى مدن الأرخبيل، لوكالة فرانس برس إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح خطرة جدا ونقلوا إلى مركز مايوت الاستشفائي في حين أن 246 آخرين إصابتهم متوسطة.