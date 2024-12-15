أكثر من 7600 سوري عادوا إلى بلدهم عبر الحدود التركية خلال 5 أيام بعد سقوط الأسد

عاد أكثر من 7600 سوري عبر الحدود التركية إلى بلدهم، في الأيام الخمسة التي أعقبت سقوط حكم بشار الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية التركي.



وقال علي يرلي قايا في منشور على منصة إكس، إنّ العدد الإجمالي للسوريين "الذين عادوا بشكل طوعي من تركيا" بين 9 و13 كانون الأول، وصل إلى 7621 شخصا.