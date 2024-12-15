إقفال مدارس وإلغاء رحلات جوية في إيران جراء عاصفة رملية

تضرب عاصفة رملية جنوب غرب إيران الأحد متسببة بإغلاق المدارس والإدارات العامة فيما ألغيت رحلات جوية بسبب سوء الرؤية على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



ويلف ضباب سميك ترابي محافظتي خوزستان وبوشهر النفطيتين الحدوديتين مع العراق والواقعتين على بعد أكثر من 400 كيلومتر على خط مستقيم من طهران.



وفي صور نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) تكاد الأبنية تختفي جراء الغبار المسيطر في حين وضع سكان كمامات في الشارع.



في جنوب غرب إيران، أغلقت المدارس والمرافق العامة أبوابها الأحد وعلقت كل الرحلات الجوية حتى إشعار آخر بسبب سوء الرؤية التي لا تتعدى المئة متر على ما ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء.



وفي آبدان في جنوب غرب البلاد، اعتبرت نوعية الهواء الأحد "خطرة" مع مؤشر عند مستوى 500 أي أعلى بـ25 مرة من تركز الجزئيات الصغيرة الملوثة PM2,5 في الجو التي تعتبر مقبولة من جانب منظمة الصحة العالمية.



وتصل عاصفة الرمل والغبار هذه من العراق المجاور مع جزئيات قد تصيب مواطنين بمشاكل في التنفس تستدعي دخولهم المستشفى.



ويزيد الجفاف من حدة هذه الظاهرة التي باتت أكثر حدوثا في إيران.