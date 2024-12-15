روسيا تسيطر على بلدات في مناطق استراتيجية على الجبهة شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتي بوكروفسك وكوراخوفي الاستراتيجيتين.



وأوضحت وزارة الدفاع في إحاطتها اليومية أن قواتها "حررت" بلدة فيسيلي غاي جنوب كوراخوفي وبلدة بوشكين جنوب بوكروفسك في منطقة دونيتسك.



وأشار تجمع القوات الأوكرانية في خورتيتسيا الأحد إلى "مواجهات مضنية" متواصلة في محيط مدينة كوراخوفي وداخلها فضلا عن مدينة تشاسيف يار شمالا الواقعة على تلة والتي تتعرض لهجوم.



وقال التجمع عبر تلغرام: "الوضع معقد ويتغير باستمرار. قواتنا تنظم صفوفها راهنا لتحسين وضعها التكتيكي".