الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مسؤولين أن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، كاشفة أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.