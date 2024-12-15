قائد الحرس الثوري الإيراني: سندافع عن أمننا واستقلالنا وأرضنا ولن نسمح لأحد بتهديدنا

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أننا "سندافع بشكل قاطع عن أمننا واستقلالنا وأرضنا ولن نسمح لأحد بتهديدنا".



واتهم سلامي، من وصفها بالقوى الأجنبية، بالسعي إلى تقسيم سوريا.



واعتبر أن الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي كانت تدعمه طهران، درس مرير وصعب يجب التعلم منه.



وقال: "سوريا ستتحرر بأيدي أبنائها الأقوياء وسيدفن الصهاينة هناك ولكن هذا يحتاج لبعض الوقت".