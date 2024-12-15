توقف العمل في مصفاة نفط رئيسية في ليبيا جراء اشتباكات

توقفت مصفاة نفط رئيسية في غرب ليبيا عن العمل، في أعقاب اندلاع اشتباكات بين مجموعات محلية مسلّحة صباح الأحد تسبّبت في حرائق في عدّة خزانات، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، اندلاع النيران في خزانات عدّة في مصفاة الزاوية التي تبعد 45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس والوحيدة في غرب البلاد التي تزوّد السوق المحلية وقودا. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنّها تمكّنت من السيطرة على الحرائق، مشيرة في الوقت ذاته إلى وقف عمل المصفاة.











