تسرب منتجات نفطية من ناقلتين روسيتين في البحر الأسود

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوكالة الاتحادية الروسية للنقل البحري اليوم، قولها إن أضرارا لحقت بناقلتي نفط روسيتين جراء الطقس العاصف في البحر الأسود تسببت في تسرب منتجات نفطية.



وقالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية اليوم إن سفينتي الشحن تضررتا بسبب سوء الأحوال الجوية في مضيق كيرتش بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا، وطلبت السفينتان المساعدة.