صحيفة: الجزائر تستدعي السفير الفرنسي بسبب أنشطة المخابرات

نقلت صحيفة المجاهد الجزائرية الحكومية عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه بسبب تورط المخابرات الفرنسية في مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.



وتدهورت العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا بعد تأييد باريس لخطة المغرب لحل قضية إقليم الصحراء الغربية.