البابا فرنسيس يدعو إلى السلام في الشرق الأوسط وللشعبين الأوكراني والروسي

أطلق البابا فرنسيس نداء من أجل السلام "لكلّ الشرق الأوسط" وأيضا "للشعب الأوكراني والشعب الروسي"، في خطاب ألقاه في كاتدرائية أجاكسيو في جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط.



وقال الحبر الأعظم: "السلام لفلسطين ولإسرائيل وللبنان ولسوريا، ولكلّ الشرق الأوسط" و"للشعب الأوكراني والشعب الروسي" و"السلام للعالم أجمع"، مؤكدا أن "الحرب دائما هزيمة".