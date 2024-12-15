مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: العدالة "الموثوقة" ضرورية لتجنّب الأعمال "الانتقامية" في سوريا

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن لدى وصوله إلى دمشق الأحد، أنّ العدالة "الموثوقة" ضرورية لتجنّب الأعمال "الانتقامية" في سوريا.



ووفقا لتصريحات أُرسلت للصحافيين، قال بيدرسن "نحن بحاجة إلى أن نرى أن هناك عدالة ومساءلة عن الجرائم التي ارتُكبت. ونحن بحاجة إلى التأكد من أنّ ذلك يحدث عبر نظام قضائي موثوق، وأنّه لا يوجد انتقام".

