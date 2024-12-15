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اتصال بين وزير الخارجية المِصريّ ونظيره الصوماليّ للإطلاع على نتائج القِمة الثلاثية
أخبار دولية
2024-12-15 | 07:56
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اتصال بين وزير الخارجية المِصريّ ونظيره الصوماليّ للإطلاع على نتائج القِمة الثلاثية
تلقى وزير الخارجية المِصريّ بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الصوماليّ أحمد معلم فقي لإطلاعه على نتائج القِمة الثلاثية، التي عقدت في العاصمة التركية بين الصومال واثيوبيا وتركيا، لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنّ وزير خارجية الصومال أكّد تمسك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها.
وقالت: "هو ما أمن عليه الوزير عبد العاطي مؤكدًا على دعم مِصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار."
وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا التي لا تطل على أي مسطح مائيّ "بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر" بعد محادثات عقدت يوم الأربعاء بوساطة الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان.
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