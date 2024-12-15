وزير الخارجية الإسرائيليّ: إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن

أعلن وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر، في بيان، أنّ إسرائيل ستغلق سفارتها، في دبلن، في ضوء ما قاله بـ"السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية".

واعتبر رئيس الوزراء الإيرلنديّ سايمن هاريس أنّ قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في إيرلندا، بسبب ما تقول إنّها سياسات مناهضة لها هو قرار "مؤسف للغاية".



وقال هاريس في منشور على منصة إكس: "أرفض تمامًا الادعاء بأنّ إيرلندا معادية لإسرائيل. إيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدوليّ".