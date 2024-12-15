بعثة دبلوماسية فرنسية تزور دمشق الثلاثاء

تزور بعثة دبلوماسية فرنسية دمشق الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاما، حسبما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في حديث مع إذاعة "فرانس إنتر".



وقال بارو إنّ هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتمّ إرسالهم إلى سوريا، سيكون "استعادة ممتلكاتنا هناك" و"إقامة اتصالات أولية" مع السلطات الجديدة و"تقييم الاحتياجات العاجلة للسكان" على المستوى الإنساني.