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الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة

أخبار دولية
2024-12-15 | 08:53
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الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة
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الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة

وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.

وقالت إنّها تصرّفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا" ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيان أن "تقوية الجولان هو تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت."

وأضاف: "سنواصل التمسك بها وسنجعله تزدهر ونستقر فيها."

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